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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: PSG'den Sacha Boey yanıtı! Transfer olacak mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 16:04

Son dakika Galatasaray haberi: PSG'den Sacha Boey yanıtı! Transfer olacak mı?

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu Sacha Boey'in transferine dair flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Fransa Ligue 1 devi PSG'nin Boey ile ilgilendiği yazılmıştı. Tüm bu çıkan haberler sonrası Fransız devinden Sacha Boey ile ilgili cevap geldi. İşte sıcak gelişmeye dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: PSG’den Sacha Boey yanıtı! Transfer olacak mı?

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: PSG’den Sacha Boey yanıtı! Transfer olacak mı?

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu Sacha Boey'in transferine dair flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: PSG’den Sacha Boey yanıtı! Transfer olacak mı?

Fransa Ligue 1 devi PSG'nin Boey ile ilgilendiği yazılmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: PSG’den Sacha Boey yanıtı! Transfer olacak mı?

Tüm bu çıkan haberler sonrası Fransız devinden Sacha Boey ile ilgili cevap geldi. İşte sıcak gelişmeye dair tüm detaylar...


Son dakika Galatasaray haberi: PSG’den Sacha Boey yanıtı! Transfer olacak mı?

Fransa Ligue 1 devi PSG'nin transfer gündeminde yer alan Sacha Boey hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

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