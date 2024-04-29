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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Şampiyonluk sonrası...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:22

Son dakika Galatasaray haberi: Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a! Şampiyonluk sonrası...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, Real Madrid'in yıldızı ile kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Real Madrid’in yıldızı Cimbom’a! Şampiyonluk sonrası...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yenerek 93 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Son dakika Galatasaray haberi: Real Madrid’in yıldızı Cimbom’a! Şampiyonluk sonrası...

Cimbom, ligde 90 puanla Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdiği 34. haftanın açılış maçında Adana temsilcisine konuk oldu. Baştan sona iki takımın da birçok pozisyona girdiği müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk 45 dakikada iki takımın kalecileri yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Real Madrid’in yıldızı Cimbom’a! Şampiyonluk sonrası...

İkinci yarıda açılan Galatasaray, 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Real Madrid’in yıldızı Cimbom’a! Şampiyonluk sonrası...

Cimbom bu skorla Süper Lig'deki 30. galibiyetini elde etti. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 93'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ile olan puan farkını korudu.

Son dakika Galatasaray haberi: Real Madrid’in yıldızı Cimbom’a! Şampiyonluk sonrası...

Öte yandan Galatasaray, kalan son 4 haftada tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Cimbom kalan maçlarında hata yapmayarak 24. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

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