Giriş Tarihi: 23.04.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
13:05
Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon oldu, geliyor! Inter'in yıldızı Aslan'a...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda transfer operasyonu başladı. Cimbom, Italya Serie A'da Inter ile şampiyon olan yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...