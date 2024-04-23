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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon oldu, geliyor! Inter'in yıldızı Aslan'a...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 13:05

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon oldu, geliyor! Inter'in yıldızı Aslan'a...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda transfer operasyonu başladı. Cimbom, Italya Serie A'da Inter ile şampiyon olan yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon oldu, geliyor! Inter’in yıldızı Aslan’a...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray farkı açtı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sezon başından bu yana kritik bir mücadele içinde olan sarı-kırmızılı ekip puan farkını 4'e çıkardı.

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon oldu, geliyor! Inter’in yıldızı Aslan’a...

Cimbom, 33. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşmıştı. Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon oldu, geliyor! Inter’in yıldızı Aslan’a...

Galibiyeti getiren golleri ise Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti. 3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin puan kaybetmesini bekledi.

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon oldu, geliyor! Inter’in yıldızı Aslan’a...

Fenerbahçe ise zorlu EMS Yapı Sivasspor deplasmanında 3 puan aradı. Karşılaşmada 2 defa öne geçen sarı-lacivertli ekip, 90+4. dakikada Raj Manaj'ın (p.) golüyle 2 puanı Sivas'ta bıraktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyon oldu, geliyor! Inter’in yıldızı Aslan’a...

Ligin bitimine 5 hafta kala sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük bir avantajın sahibi oldu. Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

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