Giriş Tarihi: 05.03.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
00:04
Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen sarı kırmızılılar, yerine Serge Aurier'i transfer etmişti. Milli takımda sakatlık yaşayan oyuncu ile ilgili yollarını ayırma kararı alan Cimbom, yerine transfer edeceği ismi ise İngiltere'de buldu. İşte o isim ve tüm detaylar...