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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 00:04 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 00:04

Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen sarı kırmızılılar, yerine Serge Aurier'i transfer etmişti. Milli takımda sakatlık yaşayan oyuncu ile ilgili yollarını ayırma kararı alan Cimbom, yerine transfer edeceği ismi ise İngiltere'de buldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...

Şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan Galatasaray liderliği geri aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...

Dev derbiye hızlı başlayan Cimbom, Al Musrati'nin 2. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 90 dakikada başka gol sesi çıkmayınca Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...

Bu sonuçla Galatasaray diğer ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önüne geçti. Cimbom 28 haftanın sonunda puanını 75'e yükseltti.

Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...

TEK HEDEF SÜPER LİG

Diğer 2 kulvarda da yarışı kaybeden Galatasaray, ligde hata yapmak istemiyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Serge Aurier gidiyor! İşte yerine gelecek isim...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen sarı-kırmızılı ekip evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlamıştı. Karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Galatasaray, kupaya veda etti.

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