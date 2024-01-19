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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Sol bek transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:02

Son dakika Galatasaray haberi: Sol bek transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, özellikle sol bek transferini bitirmek istiyor. Cimbom'un yıldız sol bek oyuncusunu gündemine aldığı iddia edilmişti. Tüm bu gelişmeler sonrası oyuncunun transferi için sportif direktörden resmi açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Sol bek transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Sol bek transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi...

Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, özellikle sol bek transferini bitirmek istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Sol bek transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi...

Cimbom'un yıldız sol bek oyuncusunu gündemine aldığı iddia edilmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Sol bek transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi...

Tüm bu gelişmeler sonrası oyuncunun transferi için sportif direktörden resmi açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Sol bek transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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