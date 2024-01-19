Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
16:02
Son dakika Galatasaray haberi: Sol bek transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, özellikle sol bek transferini bitirmek istiyor. Cimbom'un yıldız sol bek oyuncusunu gündemine aldığı iddia edilmişti. Tüm bu gelişmeler sonrası oyuncunun transferi için sportif direktörden resmi açıklama geldi. İşte tüm detaylar...