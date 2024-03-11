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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Tottenham Nelsson'dan vazgeçmişti! Nedeni ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:54

Son dakika Galatasaray haberi: Tottenham Nelsson'dan vazgeçmişti! Nedeni ortaya çıktı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham, sarı kırmızılı oyuncu Victor Nelsson'u transfer etmek için devreye girmiş fakat sonra bu transferde vazgemişti. Tüm bu yaşananlar sonrası İngilizlerin, Nelsson transferinden neden vazgeçtiği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Tottenham Nelsson’dan vazgeçmişti! Nedeni ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Tottenham Nelsson’dan vazgeçmişti! Nedeni ortaya çıktı...

Sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham, sarı kırmızılı oyuncu Victor Nelsson'u transfer etmek için devreye girmiş fakat sonra bu transferde vazgemişti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Tottenham Nelsson’dan vazgeçmişti! Nedeni ortaya çıktı...

Tüm bu yaşananlar sonrası İngilizlerin, Nelsson transferinden neden vazgeçtiği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Tottenham Nelsson’dan vazgeçmişti! Nedeni ortaya çıktı...

İngiltere Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden Tottenham, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın 25 yaşındaki savunmacısı Victor Nelsson'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Tottenham Nelsson’dan vazgeçmişti! Nedeni ortaya çıktı...

İngiliz ekibinin transferden vazgeçme nedeni ortaya çıktı.

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