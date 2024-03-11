Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
16:54
Son dakika Galatasaray haberi: Tottenham Nelsson'dan vazgeçmişti! Nedeni ortaya çıktı...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham, sarı kırmızılı oyuncu Victor Nelsson'u transfer etmek için devreye girmiş fakat sonra bu transferde vazgemişti. Tüm bu yaşananlar sonrası İngilizlerin, Nelsson transferinden neden vazgeçtiği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...