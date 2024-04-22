Giriş Tarihi: 22.04.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
14:27
Son dakika Galatasaray haberi: Transferde mutlu son! 'Evet' dedi, geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Cimbom'un yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardığı duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...