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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Transferde mutlu son! 'Evet' dedi, geliyor...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 14:27

Son dakika Galatasaray haberi: Transferde mutlu son! 'Evet' dedi, geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Cimbom'un yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardığı duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Transferde mutlu son! ’Evet’ dedi, geliyor...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendispor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Son dakika Galatasaray haberi: Transferde mutlu son! ’Evet’ dedi, geliyor...

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan maçın ilk yarım saatlik bölümünde pozisyon üretmekte zorlandı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Transferde mutlu son! ’Evet’ dedi, geliyor...

Müsabakanın 35. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın devre arasına bu skorla girildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Transferde mutlu son! ’Evet’ dedi, geliyor...

Maçın kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, 77. dakikada Dries Mertens'in attığı golle farkı 3'e çıkardı. Konuk takım, 85. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kaydettiği golle farkı 2'ye indirdi. Galatasaray 90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Transferde mutlu son! ’Evet’ dedi, geliyor...

Galatasaray, bu sonuçla 29. galibiyetini elde etti. Bu sezon 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 90 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Galatasaray, liderliğini sürdürmeyi garantilerken maç fazlasıyla puan farkını 5'ye çıkardı.

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