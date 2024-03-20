Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
13:07
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan orta sahasını buldu! Herkes bu ismi konuşacak...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar bir yandan lig yarışına odaklanırken, bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha için bomba bir hamle yapmaya hazırlanan Cimbom, Manchester United'ın yıldızı için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...