Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan orta sahasını buldu! Herkes bu ismi konuşacak...
Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 13:07

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan orta sahasını buldu! Herkes bu ismi konuşacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar bir yandan lig yarışına odaklanırken, bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha için bomba bir hamle yapmaya hazırlanan Cimbom, Manchester United'ın yıldızı için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan orta sahasını buldu! Herkes bu ismi konuşacak...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan orta sahasını buldu! Herkes bu ismi konuşacak...

Sarı kırmızılılar bir yandan lig yarışına odaklanırken, bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan orta sahasını buldu! Herkes bu ismi konuşacak...

Orta saha için bomba bir hamle yapmaya hazırlanan Cimbom, Manchester United'ın yıldızı için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan orta sahasını buldu! Herkes bu ismi konuşacak...

Adı bir süredir Galatasaray'la anılan Christian Eriksen, verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan orta sahasını buldu! Herkes bu ismi konuşacak...

Öte yandan Christian Eriksen'in Galatasaray ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA