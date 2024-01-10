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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan sol bekine kavuşuyor! Müjdeli haber geldi...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 08:25

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan sol bekine kavuşuyor! Müjdeli haber geldi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için gaza bastı. Özellikle sol bek bölgesine takviye yapmaya hazırlanan Cimbom, yıldız oyuncuyu gündemine almıştı. Yeni transferine kavuşmak için gün sayan Aslan'a müjdeli haber geldi. İşte o isim ve transfere dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan sol bekine kavuşuyor! Müjdeli haber geldi...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan sol bekine kavuşuyor! Müjdeli haber geldi...

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için gaza bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan sol bekine kavuşuyor! Müjdeli haber geldi...

Özellikle sol bek bölgesine takviye yapmaya hazırlanan Cimbom, yıldız oyuncuyu gündemine almıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan sol bekine kavuşuyor! Müjdeli haber geldi...

Yıldız oyuncuya kavuşmak için gün sayan Aslan'a müjdeli haber geldi. İşte o isim ve transfere dair tüm detaylar...


Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan sol bekine kavuşuyor! Müjdeli haber geldi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a konuk olacak.

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