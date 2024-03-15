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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan yılın transferi! Manchester City'den geliyor...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 21:50

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan yılın transferi! Manchester City'den geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına da başladı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı transfer yapmak isteyen Cimbom, Manchester City forması giyen yıldız isim için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan yılın transferi! Manchester City’den geliyor...

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan yılın transferi! Manchester City’den geliyor...

Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına da başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan yılın transferi! Manchester City’den geliyor...

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı transfer yapmak isteyen Cimbom, Manchester City forması giyen yıldız isim için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...


Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan yılın transferi! Manchester City’den geliyor...

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, Fenerbahçe ile kıyasıya mücadelesini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin 2 puan üzerinde bulunuyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan yılın transferi! Manchester City’den geliyor...

Cimbom, 8 golün çıktığı maçta Kasımpaşa'yı 6-2 mağlup etmişti. Özellikle son haftalarda performansını yükselten Kerem Demirbay, bu maçta da dikkatleri üzerine çekti.

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