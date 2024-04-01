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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Yeni Sacha Boey geliyor...
Giriş Tarihi: 01.04.2024 18:01 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 18:01

Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Yeni Sacha Boey geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligin yanı sıra gelecek sezon için de çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Sacha Boey sonrası sağ beke güçlü bir transfer yapmak için düğmeye bastı. Sağ bek için Serge Aurier'i kadrosuna katan ancak henüz kullanamayan Galatasaray, yeni bir yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Yeni Sacha Boey geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Yeni Sacha Boey geliyor...

Ligin yanı sıra gelecek sezon için de çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Sacha Boey sonrası sağ beke güçlü bir transfer yapmak için düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Yeni Sacha Boey geliyor...

Sağ bek için Serge Aurier'i kadrosuna katan ancak henüz kullanamayan Galatasaray, yeni bir yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Yeni Sacha Boey geliyor...

Yeni sezonun kadro planlaması adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelikli önem taşıyan noktaların başında sağ bek geliyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Yeni Sacha Boey geliyor...

Sarı-Kırmızılılar, Sacha Boey'nin ayrılığı sonrası ideal ismi aradığı bu bölgeye yaz aylarında bir takviye gerçekleştirebilir.

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