Giriş Tarihi: 01.04.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
18:01
Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Yeni Sacha Boey geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligin yanı sıra gelecek sezon için de çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Sacha Boey sonrası sağ beke güçlü bir transfer yapmak için düğmeye bastı. Sağ bek için Serge Aurier'i kadrosuna katan ancak henüz kullanamayan Galatasaray, yeni bir yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...