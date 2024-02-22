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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha için resmi açıklama geldi! "Geri dönebilir"
Giriş Tarihi: 22.02.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 18:30

Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha için resmi açıklama geldi! "Geri dönebilir"

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna pür dikkat devam Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda transferiyle büyük ses getiren ve inişli çıkışlı performansıyla gündemden düşmeyen Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte herkesin merak ettiği o açıklama ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha için resmi açıklama geldi! Geri dönebilir

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna pür dikkat devam Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha için resmi açıklama geldi! Geri dönebilir

Sarı kırmızılılarda transferiyle büyük ses getiren ve inişli çıkışlı performansıyla gündemden düşmeyen Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte herkesin merak ettiği o açıklama ve tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha için resmi açıklama geldi! Geri dönebilir

Yarıştığı üç kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dünya çapında gündem olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha için resmi açıklama geldi! Geri dönebilir

Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Tete gibi birçok ünlü ismi transfer eden sarı-kırmızılıların en çok ses getiren takviyelerinden biri de Wilfried Zaha'ydı.

Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha için resmi açıklama geldi! Geri dönebilir

Galatasaray adı ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan Fildişili yıldızı kadrosuna katarak büyük yankı uyandırmıştı.

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