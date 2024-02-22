Giriş Tarihi: 22.02.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
18:30
Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha için resmi açıklama geldi! "Geri dönebilir"
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna pür dikkat devam Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda transferiyle büyük ses getiren ve inişli çıkışlı performansıyla gündemden düşmeyen Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte herkesin merak ettiği o açıklama ve tüm detaylar...