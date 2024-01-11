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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da Sacha Boey ayrılıyor derken büyük ters köşe…
Giriş Tarihi: 11.01.2024 00:01 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 00:02

Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da Sacha Boey ayrılıyor derken büyük ters köşe…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, devre arası transfer dönemine de hareketli başlayacak. Sezon başında Crystal Palace'tan bedelsiz transfer edilen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Wilfried Zaha için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisinin bulunduğu söylenen Zaha için yeni bir iddia ortaya çıktı. Bu sıralar Sacha Boey ve PSG flörtü basında geniş yer bulurken Galatasaray'da büyük bir ters köşe yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da Sacha Boey ayrılıyor derken büyük ters köşe…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir yandan futbol heyecanı yaşanırken transfer döneminin yaklaşmasıyla dikkat çeken transfer gelişmeleri de yaşanmaya başladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da Sacha Boey ayrılıyor derken büyük ters köşe…

Okan Buruk yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ligde son olarak Konyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da Sacha Boey ayrılıyor derken büyük ters köşe…

16. haftanın erteleme maçında Sivasspor deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılı ekip, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da Sacha Boey ayrılıyor derken büyük ters köşe…

SACHA BOEY GÖTÜRÜLMEDİ

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosunda son günlerde transfer dedikodularıyla gündemi meşgul eden Sacha Boey yer almadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha’nın yeni adresini duyurdular! Galatasaray’da Sacha Boey ayrılıyor derken büyük ters köşe…

Okan Buruk'un bu sezon en çok güvendiği isimlerin başında gelen Boey'in ağrı hissetmesi nedeniyle riske edilmediği öğrenildi.

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