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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Yeni Boey İtalya'dan geliyor! Ve sağ bek bulundu...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 07:08

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni Boey İtalya'dan geliyor! Ve sağ bek bulundu...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geçerek şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için şimdiden düğmeye bastı. Transfer çalışmalarına devam eden Cimbom, Sacha Boey sonrası sağ beke aradığı ismi sonunda buldu. Boey gibi Fransa'da Rennes altyapısında yetişen yetenekli oyuncu için düğmeye basıldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni Boey İtalya’dan geliyor! Ve sağ bek bulundu...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni Boey İtalya’dan geliyor! Ve sağ bek bulundu...

Bu sezon da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geçerek şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için şimdiden düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Yeni Boey İtalya’dan geliyor! Ve sağ bek bulundu...

Transfer çalışmalarına devam eden Cimbom, Sacha Boey sonrası sağ beke aradığı ismi sonunda buldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni Boey İtalya’dan geliyor! Ve sağ bek bulundu...

Boey gibi Fransa'da Rennes altyapısında yetişen yetenekli oyuncu için düğmeye basıldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni Boey İtalya’dan geliyor! Ve sağ bek bulundu...

REKORLARI ALTÜST ETTİ

14 maçtır kazanan Galatasaray, rekorunu tekrarladı. Birçok isim, Okan Buruk ile birlikte kariyer sezonunu geçiriyor.

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