Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
09:18
Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız isme şok sözler! "Bu kadar gamsız bir oyuncu görmedim"
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler Mertens'in golünde faul olmadığını yorumlarken, usta yorumcu sarı kırmızılı yıldız için şok ifadeler kullandı. İşte o yazılar...