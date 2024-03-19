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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Yönetim ile Hakim Ziyech arasında flaş görüşme! Takımda kalacak mı?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 09:00

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetim ile Hakim Ziyech arasında flaş görüşme! Takımda kalacak mı?

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılan lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda birçok yıldızın sözleşmesi uzatılırken, durumu merak edilen isimlerden biri de tartışmasız Hakim Ziyech oldu. Faslı yıldız ile Galatasaray arasında flaş bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi. Peki, yıldız oyuncu takımda kalacak mı? İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetim ile Hakim Ziyech arasında flaş görüşme! Takımda kalacak mı?

Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılan lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetim ile Hakim Ziyech arasında flaş görüşme! Takımda kalacak mı?

Sarı kırmızılılarda birçok yıldızın sözleşmesi uzatılırken, durumu merak edilen isimlerden biri de tartışmasız Hakim Ziyech oldu.

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Son dakika Galatasaray haberi: Yönetim ile Hakim Ziyech arasında flaş görüşme! Takımda kalacak mı?

Faslı yıldız ile Galatasaray arasında flaş bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi. Peki, yıldız oyuncu takımda kalacak mı? İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetim ile Hakim Ziyech arasında flaş görüşme! Takımda kalacak mı?

Süper Lig devlerinden Galatasaray bu sezonu da geçen sezon gibi mutlak şampiyonluk ile tamamlamak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Yönetim ile Hakim Ziyech arasında flaş görüşme! Takımda kalacak mı?

Sarı-kırmızılılar bu anlamda sezon başı kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti. Cimbom'da çok büyük umutlarla kadroya katılan isimlerden birisi de Hakim Ziyech oldu.

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