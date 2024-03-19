Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
09:00
Son dakika Galatasaray haberi: Yönetim ile Hakim Ziyech arasında flaş görüşme! Takımda kalacak mı?
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılan lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda birçok yıldızın sözleşmesi uzatılırken, durumu merak edilen isimlerden biri de tartışmasız Hakim Ziyech oldu. Faslı yıldız ile Galatasaray arasında flaş bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi. Peki, yıldız oyuncu takımda kalacak mı? İşte tüm detaylar...