Giriş Tarihi: 02.01.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
10:06
Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech'in yeni adresini duyurdu! "Gitmek istediği takım..."
Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, gündeme dair tüm soruları yanıtladı. Usta isimler birçok konuyla ilgili çarpıcı cevaplar verirken, Levent Tüzemen, sarı kırmızılı yıldız Hakim Ziyech'in yeni adresini ve gitmek istediği takımı açıkladı. İşte tüm detaylar...