Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech'in yeni adresini duyurdu! "Gitmek istediği takım..."

2- TATİLDEN BİR GÜN FAZLA GİTTİ



Her iki takım futbolcularının da ertelemeden etkilendiğini düşünmüyorum. Tek problemleri tatillerinden gün eksilmesi. Ona üzülmüşlerdir. Derbiler yıpratıcı maçlardır. Hem fizik hem de psikolojik olarak öncesi ve sonrasında yara bırakır. Yani; iki taraf da aslında mutludur.



