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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech'in yeni adresini duyurdu! "Gitmek istediği takım..."
Giriş Tarihi: 02.01.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 10:06

Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech'in yeni adresini duyurdu! "Gitmek istediği takım..."

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, gündeme dair tüm soruları yanıtladı. Usta isimler birçok konuyla ilgili çarpıcı cevaplar verirken, Levent Tüzemen, sarı kırmızılı yıldız Hakim Ziyech'in yeni adresini ve gitmek istediği takımı açıkladı. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech’in yeni adresini duyurdu! Gitmek istediği takım...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, gündeme dair tüm soruları yanıtladı. Usta isimler birçok konuyla ilgili çarpıcı cevaplar verirken, Levent Tüzemen, sarı kırmızılı yıldız Hakim Ziyech'in yeni adresini ve gitmek istediği takımı açıkladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech’in yeni adresini duyurdu! Gitmek istediği takım...

GÜRCAN BİLGİÇ

Ziyech'in eksikliği "Eyvah" denilecek durumdan çıktı. Barış Alper de var ellerinde, Tete de… Eğer bir oyuncu mutsuzsa ve gitmek istiyorsa tutmak akıllıca değil.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech’in yeni adresini duyurdu! Gitmek istediği takım...

1- FİNALE YAKIŞAN ŞEHİR HATAY'DIR

Bu finale yakışan ilk kent Hatay'dır. Depremin yaralarını sarmaya çalışan, Atatürk'ün emaneti olan bu kentin halkına, bu moral verilebilir. İkincisi Samsun elbette. Cumhuriyet'in 100. yılında anlamı büyük. Riyad'da yaşananlardan sonra Atatürk Olimpiyat Stadı da bu maçın bir numaralı adayı haline geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları derbiyi "Atatürk Bayramı"na çevirirler. Süper Kupa'nın adını da "Atatürk Kupası" yapabiliriz.

Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech’in yeni adresini duyurdu! Gitmek istediği takım...

2- TATİLDEN BİR GÜN FAZLA GİTTİ

Her iki takım futbolcularının da ertelemeden etkilendiğini düşünmüyorum. Tek problemleri tatillerinden gün eksilmesi. Ona üzülmüşlerdir. Derbiler yıpratıcı maçlardır. Hem fizik hem de psikolojik olarak öncesi ve sonrasında yara bırakır. Yani; iki taraf da aslında mutludur.

Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech’in yeni adresini duyurdu! Gitmek istediği takım...

3- TRANSFERDE HEDEFLER FARKLI

Galatasaray'ın Icardi'yi yedeklemesi gerekiyor. Sol bek olmazsa, olmazı… Fenerbahçe sadece kalitesini yükseltecek bir oyuncu, altı-sekiz oynayabilecek bir orta saha bulursa rahatlar. Stoperde de aynı durum söz konusu. Takımdan ayrılacak oyuncular olabilir, buna göre de bir planlama yapacaklardır. Peres ve Lincoln'ün takıma döneceğini de hesaplamak durumundalar. Fenerbahçe'nin kalitesini korumaya, Galatasaray'ın ise eksiklerini gidermeye ihtiyacı var. İşin özeti bu.

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