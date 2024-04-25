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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper ve Nelsson Süper Lig tarihine geçecek! Bonservis bedelleri belli oldu...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper ve Nelsson Süper Lig tarihine geçecek! Bonservis bedelleri belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı 4 puan farkla önde kapatan Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Sezonu bir kez daha şampiyon tamamlamak isteyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Aslan'ın bu sezon parlayan yıldızları olarak öne çıkan Barış Alper Yılmaz ve Victor Nelsson, Süper Lig tarihinin rekor bonservis bedeliyle transfer olmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper ve Nelsson Süper Lig tarihine geçecek! Bonservis bedelleri belli oldu...

Galatasaray, şampiyonluk için haftaları sayıyor… Fenerbahçe'nin Sivas'ta yaşadığı beraberliğin ardından kalan 5 haftaya 4 puan önde giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper ve Nelsson Süper Lig tarihine geçecek! Bonservis bedelleri belli oldu...

Bu hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Cimbom, bu maçı kazanarak Fenerbahçe derbisine kadar hata yapmak istemiyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper ve Nelsson Süper Lig tarihine geçecek! Bonservis bedelleri belli oldu...

Şampiyonluk yolunda ilerleyen Cimbom, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla gitmek ve yeni yıldız transferleri için kaynak yaratmak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper ve Nelsson Süper Lig tarihine geçecek! Bonservis bedelleri belli oldu...

Bu sezon gösterilen performansın ardından takımda öne çıkan yıldızlar da Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper ve Nelsson Süper Lig tarihine geçecek! Bonservis bedelleri belli oldu...

NAPOLI, DAVINSON'UN PEŞİNDE

Napoli cephesi, stoperlerden Davinson Sanchez'in peşinde. Kolombiyalı yıldızın gösterdiği performans ve fizik kalitesi Avrupalı devlerin dikkatini çekiyor. Napoli'nin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

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