Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
09:33
Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper ve Nelsson Süper Lig tarihine geçecek! Bonservis bedelleri belli oldu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı 4 puan farkla önde kapatan Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Sezonu bir kez daha şampiyon tamamlamak isteyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Aslan'ın bu sezon parlayan yıldızları olarak öne çıkan Barış Alper Yılmaz ve Victor Nelsson, Süper Lig tarihinin rekor bonservis bedeliyle transfer olmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...