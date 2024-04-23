Giriş Tarihi: 23.04.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
18:03
Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz'ın yeni takımını duyurdular! Rekor transfer olacak...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu hafta Pendikspor'u 4 golle geçen Galatasaray, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında puan kaybettiği haftayı 4 puanla önde tamamladı. Adım adım şampiyonluğa yürüyen sarı-kırmızılı takımda transfer gelişmeleri de yaşanıyor... Birçok Avrupa takımından teklif alan Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz sezon sonu yeni takımına gidiyor. İşte Cimbom'a gelen flaş teklif ve transfer haberinin detayları...