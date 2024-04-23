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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz'ın yeni takımını duyurdular! Rekor transfer olacak...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 18:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 18:03

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz'ın yeni takımını duyurdular! Rekor transfer olacak...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu hafta Pendikspor'u 4 golle geçen Galatasaray, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında puan kaybettiği haftayı 4 puanla önde tamamladı. Adım adım şampiyonluğa yürüyen sarı-kırmızılı takımda transfer gelişmeleri de yaşanıyor... Birçok Avrupa takımından teklif alan Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz sezon sonu yeni takımına gidiyor. İşte Cimbom'a gelen flaş teklif ve transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Rekor transfer olacak...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Pendikspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de üst üste 14. maçından galip ayrıldı ve kendisine ait galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Rekor transfer olacak...

Galatasaray bu maçla birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 14'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar böylece geçtiğimiz sezon yaptığı ligde art arda kazanma rekorunu egale etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Rekor transfer olacak...

PUAN FARKI 4'E YÜKSELDİ, ŞAMPİYONLUK İÇİN AVANTAJI YAKALADI

Puanını 90 yapan Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe'nin dün Sivasspor karşısında yaşadığı puan kaybından sonra puan farkını 4'e yükseltti ve şampiyonluk yolunda avantaj sağladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Rekor transfer olacak...

EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 34 MAÇA ÇIKARDI

Sahasında son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor'a 1-0 yenilen Aslan daha sonra oynadığı 34 lig mücadelesinde 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Rekor transfer olacak...

Cimbom bu sezon ligde evinde oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

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