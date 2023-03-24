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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Bonservisiyle Galatasaray tarihine geçecek! Okan Buruk’un yıldızı rekor bedelle imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 24.03.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 19:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Bonservisiyle Galatasaray tarihine geçecek! Okan Buruk’un yıldızı rekor bedelle imzayı atıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, bu sezon şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösteriliyor. Sezon başında birden fazla yıldız transferiyle adından söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, ligde 60 puanla zirvede yer alıyor. Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını da yürüten Aslan, yıldızı parlayan birçok oyuncusuna gelen teklifleri de yakından takip ediyor. Bu isimlerden Okan Buruk'un göz bebeği, Galatasaray tarihine geçerek takımdan ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Bonservisiyle Galatasaray tarihine geçecek! Okan Buruk’un yıldızı rekor bedelle imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, kısa sürede toparlanarak yeni sezona başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bonservisiyle Galatasaray tarihine geçecek! Okan Buruk’un yıldızı rekor bedelle imzayı atıyor…

Ligi 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamalarından birini elde eden sarı-kırmızılı ekip, Dursun Özbek başkanlığında yeni bir yola girdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Bonservisiyle Galatasaray tarihine geçecek! Okan Buruk’un yıldızı rekor bedelle imzayı atıyor…

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesiyle birlikte değişimin ilk adımlarını atan Galatasaray, yaz transfer sezonunda da birçok yeni transfer yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bonservisiyle Galatasaray tarihine geçecek! Okan Buruk’un yıldızı rekor bedelle imzayı atıyor…

Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo gibi yıldızları kadrosuna katan Aslan, sezona da favori olarak girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bonservisiyle Galatasaray tarihine geçecek! Okan Buruk’un yıldızı rekor bedelle imzayı atıyor…

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile sıkı bir yarışa giren Aslan, ligde 60 puanla ilk sıradaki yerini koruyor.

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