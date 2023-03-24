Giriş Tarihi: 24.03.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 19:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Bonservisiyle Galatasaray tarihine geçecek! Okan Buruk’un yıldızı rekor bedelle imzayı atıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, bu sezon şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösteriliyor. Sezon başında birden fazla yıldız transferiyle adından söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, ligde 60 puanla zirvede yer alıyor. Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını da yürüten Aslan, yıldızı parlayan birçok oyuncusuna gelen teklifleri de yakından takip ediyor. Bu isimlerden Okan Buruk'un göz bebeği, Galatasaray tarihine geçerek takımdan ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…