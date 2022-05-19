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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek 5 milyarlık projeyle geliyor! Yeni hoca belli oldu...
Giriş Tarihi: 19.05.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 08:01

Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek 5 milyarlık projeyle geliyor! Yeni hoca belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından kritik bir seçim sürecinden geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılı kulüpte adaylığını koyan, eski başkanlardan Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçime Eşref Hamamcıoğlu karşısında favori olarak görülüyor. Kendi döneminde startı verilen Mecidiyeköy, Florya ve Kemerburgaz projelerini hayata geçirmek isteyen Özbek, böylece kulübü mali açıdan ayağa kaldırmayı hedefliyor. 5 milyarlık proje ile gelen Özbek'in teknik direktör adayı da belli oldu. İşte Dursun Özbek'in yol haritası ve tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek 5 milyarlık projeyle geliyor! Yeni hoca belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından kritik bir seçim sürecinden geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek 5 milyarlık projeyle geliyor! Yeni hoca belli oldu...

Sarı-kırmızılı kulüpte adaylığını koyan, eski başkanlardan Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçime Eşref Hamamcıoğlu karşısında favori olarak görülüyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek 5 milyarlık projeyle geliyor! Yeni hoca belli oldu...

Güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için çalışmalara başlayan Özbek'in yol haritası şöyle:

Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek 5 milyarlık projeyle geliyor! Yeni hoca belli oldu...

SPORTİF DİREKTÖR SENSIBILE GÖREVINE DEVAM EDECEK

1- Galatasaray'da Mustafa Cengiz'e iki seçim kaybeden Dursun Özbek'in tekrar başkanlık hayali hiç bitmedi. Daha önceki başkanlığı döneminde startı verilen projeler bir türlü hayata geçmedi ve Özbek, dışarıdan da olsa kulübün mali durumunu takip etmeye, raporlar hazırlamaya devam etti. Kemerburgaz, Mecidiyeköy ve Florya projelerini hayata geçirmeyi hedefleyen Özbek, 5 milyar TL'lik kaynak yaratıp, sarı-kırmızılı kulübü mali açıdan düze çıkarmayı amaçlıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek 5 milyarlık projeyle geliyor! Yeni hoca belli oldu...

2 - "Galatasaray'ı kurtarmalıyız" diyen Dursun Özbek'in çağrısına, Eşref Hamamcıoğlu ile yollarını ayıran Cemal Özgörkey olumlu karşılık verdi.

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