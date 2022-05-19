Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından kritik bir seçim sürecinden geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılı kulüpte adaylığını koyan, eski başkanlardan Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçime Eşref Hamamcıoğlu karşısında favori olarak görülüyor. Kendi döneminde startı verilen Mecidiyeköy, Florya ve Kemerburgaz projelerini hayata geçirmek isteyen Özbek, böylece kulübü mali açıdan ayağa kaldırmayı hedefliyor. 5 milyarlık proje ile gelen Özbek'in teknik direktör adayı da belli oldu. İşte Dursun Özbek'in yol haritası ve tüm detaylar...