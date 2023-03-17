Giriş Tarihi: 17.03.2023 23:15 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 23:31

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera ikinci golden sonra çılgına döndü! Konyasporlu kaleci Sehic’in o hareketi sonrası ortalık karıştı…

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Konya deplasmanına 14 maçlık galibiyet serisiyle giden sarı-kırmızılı ekip, beklenmedik yenilgiyle serinin bozulmasına engel olamadı. Karşılaşmada 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamayan Aslan, 60 puanda kaldı. Maçın ikinci yarısında Konyaspor'un ikinci golünden sonra ise flaş görüntüler ortaya çıktı. Fernando Muslera, Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic'e sert tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...