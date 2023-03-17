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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera ikinci golden sonra çılgına döndü! Konyasporlu kaleci Sehic’in o hareketi sonrası ortalık karıştı…
Giriş Tarihi: 17.03.2023 23:15 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 23:31

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera ikinci golden sonra çılgına döndü! Konyasporlu kaleci Sehic’in o hareketi sonrası ortalık karıştı…

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Konya deplasmanına 14 maçlık galibiyet serisiyle giden sarı-kırmızılı ekip, beklenmedik yenilgiyle serinin bozulmasına engel olamadı. Karşılaşmada 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamayan Aslan, 60 puanda kaldı. Maçın ikinci yarısında Konyaspor'un ikinci golünden sonra ise flaş görüntüler ortaya çıktı. Fernando Muslera, Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic'e sert tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera ikinci golden sonra çılgına döndü! Konyasporlu kaleci Sehic’in o hareketi sonrası ortalık karıştı…

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 26. hafta mücadelesinde Arabam.com Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera ikinci golden sonra çılgına döndü! Konyasporlu kaleci Sehic’in o hareketi sonrası ortalık karıştı…

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın golünü Milot Rashica, Konyaspor'un gollerini ise Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün kaydetti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera ikinci golden sonra çılgına döndü! Konyasporlu kaleci Sehic’in o hareketi sonrası ortalık karıştı…

Ligdeki 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, haftayı 60 puanla tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera ikinci golden sonra çılgına döndü! Konyasporlu kaleci Sehic’in o hareketi sonrası ortalık karıştı…

15 Ekim 2022'deki Kayserispor maçından bu yana ilk mağlubiyetini alan Galatasaray'ın 19 maçlık yenilmezlik serisi de bitti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera ikinci golden sonra çılgına döndü! Konyasporlu kaleci Sehic’in o hareketi sonrası ortalık karıştı…

Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde ilk kez gollerle buluşan Konyaspor, puanını 34'e çıkardı.

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