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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iddiaları kasıp kavurmuştu! Dünya yıldızı kendine kulüp aramaya başladı…
Giriş Tarihi: 08.08.2022 20:35 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 20:38

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iddiaları kasıp kavurmuştu! Dünya yıldızı kendine kulüp aramaya başladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başlayan Galatasaray, son günlerde transferde de vites arttırdı. Geçtiğimiz sezonun ardından kadrosuna önemli eklemeler yapan Aslan, son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreria'yı transfer etti. Bu isimlerle birlikte güçlü bir kadro yapısına ulaşan Aslan, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Mertens ve Torreira'nın ardında ismi Galatasaray ile anılan bir başka dünya yıldızının kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iddiaları kasıp kavurmuştu! Dünya yıldızı kendine kulüp aramaya başladı…

Son dakika haberleri… Futbolda bir önceki sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, taraftarına o geçen sezonu unutturmak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iddiaları kasıp kavurmuştu! Dünya yıldızı kendine kulüp aramaya başladı…

Ligi on üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, Dursun Özbek yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte kadrosunda büyük değişikliğe gitti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iddiaları kasıp kavurmuştu! Dünya yıldızı kendine kulüp aramaya başladı…

Haris Seferovic, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Fredrik Midtsjö gibi transferlere Mertens ve Torreira'yı da ekleyen Galatasaray, taraftarını oldukça mutlu etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iddiaları kasıp kavurmuştu! Dünya yıldızı kendine kulüp aramaya başladı…

Sezona iddialı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, transfer söylentilerinde de ismi en çok geçen kulüp oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iddiaları kasıp kavurmuştu! Dünya yıldızı kendine kulüp aramaya başladı…

GALATASARAY İDDİALARI KASIP KAVURMUŞTU

Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın ardından transferde hedeflerini büyüten Galatasaray için Alexis Sanchez iddiaları ortaya çıkmıştı.

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