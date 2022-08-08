Giriş Tarihi: 08.08.2022 20:35 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 20:38

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iddiaları kasıp kavurmuştu! Dünya yıldızı kendine kulüp aramaya başladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başlayan Galatasaray, son günlerde transferde de vites arttırdı. Geçtiğimiz sezonun ardından kadrosuna önemli eklemeler yapan Aslan, son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreria'yı transfer etti. Bu isimlerle birlikte güçlü bir kadro yapısına ulaşan Aslan, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Mertens ve Torreira'nın ardında ismi Galatasaray ile anılan bir başka dünya yıldızının kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…