Giriş Tarihi: 19.11.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 18:12

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ihtimali taraftarı çılgına çevirmişti! İlkay Gündoğan resmen açıkladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, geçen sezonun üstüne bu yıl da şampiyonluk yaşamak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte yaz transfer döneminde kadrosunu bir hayli güçlendiren sarı-kırmızılılar, milli ara öncesi puan kaybı yaşasa da 31 puanla ikinci sırada yer alıyor. Devre arasında da kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına devam edecek olan Aslan için gündeme İlkay Gündoğan gelmişti. Türk asıllı Alman futbolcu, Galatasaray hakkındaki transfer haberlerine resmen cevap verdi. İşte son dakika haberinin detayları…