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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ihtimali taraftarı çılgına çevirmişti! İlkay Gündoğan resmen açıkladı…
Giriş Tarihi: 19.11.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 18:12

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ihtimali taraftarı çılgına çevirmişti! İlkay Gündoğan resmen açıkladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, geçen sezonun üstüne bu yıl da şampiyonluk yaşamak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte yaz transfer döneminde kadrosunu bir hayli güçlendiren sarı-kırmızılılar, milli ara öncesi puan kaybı yaşasa da 31 puanla ikinci sırada yer alıyor. Devre arasında da kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına devam edecek olan Aslan için gündeme İlkay Gündoğan gelmişti. Türk asıllı Alman futbolcu, Galatasaray hakkındaki transfer haberlerine resmen cevap verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ihtimali taraftarı çılgına çevirmişti! İlkay Gündoğan resmen açıkladı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona güçlü kadrosuyla şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, ligin ilk 12 haftasında 31 puan topladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ihtimali taraftarı çılgına çevirmişti! İlkay Gündoğan resmen açıkladı…

Fenerbahçe ile birlikte zirve yarışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ihtimali taraftarı çılgına çevirmişti! İlkay Gündoğan resmen açıkladı…

Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Angelino, Tete, Davinson Sanchez gibi isimleri transfer eden Aslan, devre arasında da durmayı düşünmüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ihtimali taraftarı çılgına çevirmişti! İlkay Gündoğan resmen açıkladı…

Orta saha ve savunma için takviye yapması beklenen Galatasaray, takımdan ayrılacak oyuncularla birlikte en az 2 transfer yapacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ihtimali taraftarı çılgına çevirmişti! İlkay Gündoğan resmen açıkladı…

Transferi için zorlanacak isimlerden birinin de yaz transfer döneminde de konuşulan İlkay Gündoğan olacağı öğrenildi.

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