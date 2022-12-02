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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! Olay isim Mustafa Kapı’dan taraftarı kızdıran sözler…
Giriş Tarihi: 02.12.2022 18:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 18:39

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! Olay isim Mustafa Kapı’dan taraftarı kızdıran sözler…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, Dünya Kupası arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Bu sırada sarı-kırmızılı takımın altyapısından çıkan genç oyuncu Mustafa Kapı, çok konuşulacak ifadelere imza attı. Galatasaray'dan ayrılığıyla olay olan Kapı, önce Lille, daha sonra ise Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Kariyeriyle alakalı flaş açıklamalara imza atan genç futbolcu, Galatasaray taraftarlarını kızdıracak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! Olay isim Mustafa Kapı’dan taraftarı kızdıran sözler…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, bu sezon yoluna Okan Buruk ile devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! Olay isim Mustafa Kapı’dan taraftarı kızdıran sözler…

Yaz transfer döneminde dünya yıldızlarını kadrosuna katarak şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası arasını çalışarak değerlendiriyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! Olay isim Mustafa Kapı’dan taraftarı kızdıran sözler…

Araya girilmeden önce 3'te 3 yapan Aslan, aradan sonra da bu seriyi devam ettirerek devre arasına lider olarak girmenin peşinde.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! Olay isim Mustafa Kapı’dan taraftarı kızdıran sözler…

MUSTAFA KAPI'DAN OLAY AÇIKLAMALAR

Galatasaray altyapısından yetişen, Eylül 2020'de Fransa'nın güçlü takımı Lille'e transfer olan Mustafa Kapı, ocak 2022'de Türkiye'ye döndü ve Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! Olay isim Mustafa Kapı’dan taraftarı kızdıran sözler…

Mustafa Kapı, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu ve Adana Demirspor'a transfer süreci, Galatasaray'dan ayrılığı, Lille macerası, Arda Güler ve Ozan Kabak başta olmak üzere birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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