Giriş Tarihi: 02.12.2022 18:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 18:39

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! Olay isim Mustafa Kapı’dan taraftarı kızdıran sözler…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, Dünya Kupası arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Bu sırada sarı-kırmızılı takımın altyapısından çıkan genç oyuncu Mustafa Kapı, çok konuşulacak ifadelere imza attı. Galatasaray'dan ayrılığıyla olay olan Kapı, önce Lille, daha sonra ise Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Kariyeriyle alakalı flaş açıklamalara imza atan genç futbolcu, Galatasaray taraftarlarını kızdıracak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…