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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: İstanbulspor maçını kafasında bandajla bitirmişti! Victor Nelsson’un son durumu belli oldu…
Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:39

Son dakika Galatasaray haberleri: İstanbulspor maçını kafasında bandajla bitirmişti! Victor Nelsson’un son durumu belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız geçen Aslan, ligde puanını 76'ya çıkararak Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 8'e yükseltti. Karşılaşmaya damga vuran an ise Nelsson ile Eze'nin kafa kafaya çarpıştığı pozisyon olmuştu. O pozisyon sonrası kafasında bandajla maçı bitiren Nelsson'un son durumu da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: İstanbulspor maçını kafasında bandajla bitirmişti! Victor Nelsson’un son durumu belli oldu…

Son dakika haberleri… Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Son dakika Galatasaray haberleri: İstanbulspor maçını kafasında bandajla bitirmişti! Victor Nelsson’un son durumu belli oldu…

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında topa daha çok sahip olan sarı-kırmızılı ekip, net pozisyonlar yakalasa da aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: İstanbulspor maçını kafasında bandajla bitirmişti! Victor Nelsson’un son durumu belli oldu…

Galatasaray, 45+11. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle devre arasına 1-0 önde girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: İstanbulspor maçını kafasında bandajla bitirmişti! Victor Nelsson’un son durumu belli oldu…

Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelede sessizliği 89. dakikada Icardi bozdu ve durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: İstanbulspor maçını kafasında bandajla bitirmişti! Victor Nelsson’un son durumu belli oldu…

Bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 76'ya çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e yükseltti.

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