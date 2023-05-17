Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:39

Son dakika Galatasaray haberleri: İstanbulspor maçını kafasında bandajla bitirmişti! Victor Nelsson’un son durumu belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız geçen Aslan, ligde puanını 76'ya çıkararak Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 8'e yükseltti. Karşılaşmaya damga vuran an ise Nelsson ile Eze'nin kafa kafaya çarpıştığı pozisyon olmuştu. O pozisyon sonrası kafasında bandajla maçı bitiren Nelsson'un son durumu da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…