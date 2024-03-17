Giriş Tarihi: 17.03.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
18:48
Son dakika Galatasaray haberleri: Nefes kesen maçta ortalık ayağa kalkmıştı! Erman Toroğlu kırmızı kart ve penaltı kararına son noktayı koydu…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde lider Galatasaray, 30. hafta maçında sezonun dikkat çeken takımlarından birisi olan Kasımpaşa'ya konuk oldu. Zorlu mücadeleyi 4-3'lük galibiyetle kazanan sarı-kırmızılılar, zirvede puanını 81 yaparak milli araya moralli girdi. Öte yandan karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon da yaşandı. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, maçta yaşanan tüm tartışmalı pozisyonları canlı yayında değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…