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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Nefes kesen maçta ortalık ayağa kalkmıştı! Erman Toroğlu kırmızı kart ve penaltı kararına son noktayı koydu…
Giriş Tarihi: 17.03.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 18:48

Son dakika Galatasaray haberleri: Nefes kesen maçta ortalık ayağa kalkmıştı! Erman Toroğlu kırmızı kart ve penaltı kararına son noktayı koydu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde lider Galatasaray, 30. hafta maçında sezonun dikkat çeken takımlarından birisi olan Kasımpaşa'ya konuk oldu. Zorlu mücadeleyi 4-3'lük galibiyetle kazanan sarı-kırmızılılar, zirvede puanını 81 yaparak milli araya moralli girdi. Öte yandan karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon da yaşandı. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, maçta yaşanan tüm tartışmalı pozisyonları canlı yayında değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Nefes kesen maçta ortalık ayağa kalkmıştı! Erman Toroğlu kırmızı kart ve penaltı kararına son noktayı koydu…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, 30. haftada Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Nefes kesen maçta ortalık ayağa kalkmıştı! Erman Toroğlu kırmızı kart ve penaltı kararına son noktayı koydu…

Milli ara öncesi mutlak galibiyet için sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, nefesleri kesen mücadelede 4-3 kazanmasını bildi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Nefes kesen maçta ortalık ayağa kalkmıştı! Erman Toroğlu kırmızı kart ve penaltı kararına son noktayı koydu…

Mertens, Icardi (2) ve Vinicius'un golleriyle 3 puanı cebine koyan Aslan, haftayı 81 puanla zirvede kapattı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Nefes kesen maçta ortalık ayağa kalkmıştı! Erman Toroğlu kırmızı kart ve penaltı kararına son noktayı koydu…

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi avantajı elde eden Galatasaray, maç fazlasıyla puan farkını 5 yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Nefes kesen maçta ortalık ayağa kalkmıştı! Erman Toroğlu kırmızı kart ve penaltı kararına son noktayı koydu…

Öte yandan maçın hakemi Atilla Karoğlan'ın verdiği bazı kararlar da Kasımpaşa tarafının tepkisini çekti.

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