Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom yeni golcüsünü buldu! Süper Lig'in yıldızını alıyor...
Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 10:50

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom yeni golcüsünü buldu! Süper Lig'in yıldızını alıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Icardi'nin sakatlığının uzamasının ardından yeni bir golcü arayışlarına giren Cimbom, Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncu ile temasa geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom yeni golcüsünü buldu! Süper Lig’in yıldızını alıyor...

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 44 maçta sarı-kırmızılılar 31, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 83 golüne, Konya temsilcisi 30 golle karşılık verdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom yeni golcüsünü buldu! Süper Lig’in yıldızını alıyor...

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da yoluna devam eden Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom yeni golcüsünü buldu! Süper Lig’in yıldızını alıyor...

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Aslan, yeni bir golcü hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom yeni golcüsünü buldu! Süper Lig’in yıldızını alıyor...

GALATASARAY'DA ICARDI ŞOKU

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom yeni golcüsünü buldu! Süper Lig’in yıldızını alıyor...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." denildi.

SON DAKİKA