Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
10:50
Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom yeni golcüsünü buldu! Süper Lig'in yıldızını alıyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Icardi'nin sakatlığının uzamasının ardından yeni bir golcü arayışlarına giren Cimbom, Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncu ile temasa geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...