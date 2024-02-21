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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Bonservisi bile belli oldu…
Giriş Tarihi: 21.02.2024 22:01 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 22:03

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Zirvede en yakın rakibinin 2 puan önünde yer alan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi de yaşandı. Takımın en büyük yıldızı Mauro Icardi'nin yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Bonservisi bile belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde lider Galatasaray, zirvedeki yerini korudu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Bonservisi bile belli oldu…

Son olarak MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 69 yapan Aslan, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşılaşacak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Bonservisi bile belli oldu…

İlk maçta rakibini RAMS Park'ta 3-2 yenerek avantaj yakalayan sarı-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesine de tur için çıkacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Bonservisi bile belli oldu…

Sparta Prag'ı da mağlup ederek bir üst turdaki rakibini bekleyecek olan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Bonservisi bile belli oldu…

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a imza atan ve yaşanan şampiyonluğun baş mimarı olan Mauro Icardi, bu sezon da takımın en büyük yıldızı.

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