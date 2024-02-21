Giriş Tarihi: 21.02.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
22:03
Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Bonservisi bile belli oldu…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Zirvede en yakın rakibinin 2 puan önünde yer alan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi de yaşandı. Takımın en büyük yıldızı Mauro Icardi'nin yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…