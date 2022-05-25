Giriş Tarihi: 25.05.2022 22:45 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 22:47

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün kariyerinin transferini yapıyor! Galatasaray’a yine nasip olmadı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray, adeta hayal kırıklığı yarattı. Ligde sezonu 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılarda sezon boyunca kiralık olarak gönderilen oyuncular tartışma sebebi oldu. Özellikle Adana Demirspor'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'dan kiralık olarak gönderildiği için teknik ekibin eleştirilmesine sebep oldu. Adana'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılılara geri dönen Yunus Akgün için flaş bir talip ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…