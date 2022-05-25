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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün kariyerinin transferini yapıyor! Galatasaray’a yine nasip olmadı…
Giriş Tarihi: 25.05.2022 22:45 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 22:47

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün kariyerinin transferini yapıyor! Galatasaray’a yine nasip olmadı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray, adeta hayal kırıklığı yarattı. Ligde sezonu 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılarda sezon boyunca kiralık olarak gönderilen oyuncular tartışma sebebi oldu. Özellikle Adana Demirspor'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'dan kiralık olarak gönderildiği için teknik ekibin eleştirilmesine sebep oldu. Adana'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılılara geri dönen Yunus Akgün için flaş bir talip ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün kariyerinin transferini yapıyor! Galatasaray’a yine nasip olmadı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Haziran ayında gerçekleşecek başkanlık seçimini beklemeye başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün kariyerinin transferini yapıyor! Galatasaray’a yine nasip olmadı…

Gelecek sezon için hazırlıklarına yakın zamanda başlayacak olan sarı-kırmızılılarda bu sezon kiralık oyuncular tartışma yaratmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün kariyerinin transferini yapıyor! Galatasaray’a yine nasip olmadı…

Emre Akbaba, Orkun Kökçü ve Okan Kocuk gibi isimlerin kiralık gittiği takımlarda iyi performanslar göstermesi, Galatasaray teknik ekibinin eleştirilmesine sebep oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün kariyerinin transferini yapıyor! Galatasaray’a yine nasip olmadı…

Özellikle Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da gösterdiği performans, Galatasaraylı taraftarlara ah çektirirken, milli oyuncunun kulübe geri dönmesi merakla bekleniyordu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün kariyerinin transferini yapıyor! Galatasaray’a yine nasip olmadı…

Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık olarak görev yaptığı takımına veda eden Yunus Akgün, şu sözlerle taraftara seslenmişti:

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