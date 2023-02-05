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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk'tan o isme kesik! Genç yıldız formayı kaptı...
Giriş Tarihi: 05.02.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 10:55

Son dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk'tan o isme kesik! Genç yıldız formayı kaptı...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi iki takımın da muhtemel 11'i netleşmeye başladı. 11 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk, genç yıldıza bu maçta forma şansı verecek. Diğer yandan Trabzonspor'da ise galibiyet primi gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

YUNUS EMRE SEL
MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk’tan o isme kesik! Genç yıldız formayı kaptı...

Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen maçında bugün Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan maç öncesi iki takımda da kadrolar ve taktikler netleşmeye başladı. Son 11 maçtan da galibiyetle ayrılan ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sarı-kırmızılı takım bu maçı da kazanarak 11 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale etmek istiyor.

Son dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk’tan o isme kesik! Genç yıldız formayı kaptı...

Tarihlerinde 134 kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin 49 yıllık rekabetinde 59 kez sarı-kırmızılılar kazandı, 44 defa bordomavililer gülen taraf oldu. Öte yandan bugünkü müsabaka iki takımın ligdeki 100. mücadelesi olacak.

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Son dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk’tan o isme kesik! Genç yıldız formayı kaptı...

CİMBOM 104 GÜNDE 38 GOL ATTI

23 Ekim 2022'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın 104 gündür bileği bükülmüyor. Bu periyotta 11'i ligde 3'ü kupada çıktığı 14 resmi maçı da kazanan sarı-kırmızılı takım, rakiplerine 38 gol atarken kalesinde sadece 9 gol gördü.

Son dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk’tan o isme kesik! Genç yıldız formayı kaptı...

TRABZON FARKI!

Ocak 2011'de açılan Aslantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı en fazla mağlup eden kulüp 5 defa ile Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım geride kalan 3 sezonda deplasmanda sarı-kırmızılı ekibe karşı yenilgi yüzü görmedi.

Son dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk’tan o isme kesik! Genç yıldız formayı kaptı...

OKAN BURUK'TAN EMRE'YE KESİK BARIŞ'A FORMA

Okan Buruk, kazanan kadroyu Trabzonspor maçında bozacak. Ümraniyespor karşısında sol bekte aksayan Emre Taşdemir'i ilk 11'den kesme kararı alan Buruk, defansif yönü güçlü Leo Dubois'i hazırlamaya başladı.

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