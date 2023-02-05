Giriş Tarihi: 05.02.2023 10:20
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
10:55
Son dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk'tan o isme kesik! Genç yıldız formayı kaptı...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi iki takımın da muhtemel 11'i netleşmeye başladı. 11 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk, genç yıldıza bu maçta forma şansı verecek. Diğer yandan Trabzonspor'da ise galibiyet primi gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...