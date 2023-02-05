Son dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk’tan o isme kesik! Genç yıldız formayı kaptı...

Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen maçında bugün Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan maç öncesi iki takımda da kadrolar ve taktikler netleşmeye başladı. Son 11 maçtan da galibiyetle ayrılan ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sarı-kırmızılı takım bu maçı da kazanarak 11 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale etmek istiyor.