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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan çifte bomba! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 14:54

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan çifte bomba! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olarak serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Özellikle ara transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, arayışlarına devam ediyor. Birçok oyuncu ile görüşen Cimbom, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı transfer gündemine alırken, bir de taraftarın sevgilisi halin gelen eski yıldızını takıma yeniden kazandırmak için harekete geçti. İşte Cimbom'un transfer harekatına dair tüm detaylar...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan çifte bomba! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olarak serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan çifte bomba! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor...

Özellikle ara transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, arayışlarına devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan çifte bomba! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor...

Birçok oyuncu ile görüşen Cimbom, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı transfer gündemine alırken, bir de taraftarın sevgilisi halin gelen eski yıldızını takıma yeniden kazandırmak için harekete geçti. İşte Cimbom'un transfer harekatına dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan çifte bomba! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor...

NDOMBELE SONUNDA BAŞARDI

Eksik isimlerin yokluğunda Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de yer bulan Tanguy Ndombele, kendisine verilen son şansı iyi kullandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan çifte bomba! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor...

Teknik direktör Okan Buruk, Fransız oyuncunun performansından memnun kalırken ara transferde gönderilmesini şimdilik askıya aldı.

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