Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’dan çifte bomba! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor...

Birçok oyuncu ile görüşen Cimbom, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı transfer gündemine alırken, bir de taraftarın sevgilisi halin gelen eski yıldızını takıma yeniden kazandırmak için harekete geçti. İşte Cimbom'un transfer harekatına dair tüm detaylar...