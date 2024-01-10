Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
14:54
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan çifte bomba! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olarak serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Özellikle ara transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, arayışlarına devam ediyor. Birçok oyuncu ile görüşen Cimbom, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı transfer gündemine alırken, bir de taraftarın sevgilisi halin gelen eski yıldızını takıma yeniden kazandırmak için harekete geçti. İşte Cimbom'un transfer harekatına dair tüm detaylar...