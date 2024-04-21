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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Süper Lig'de yılın transfer çalımı...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 19:09 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 19:11

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Süper Lig'de yılın transfer çalımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk ipini göğüsleyip doğrudan Devler Ligi'ne kalma planları yapan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ancak başaramadığı dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk ipini göğüsleyip doğrudan Devler Ligi'ne kalma planları yapan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ancak başaramadığı dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan son takım olan Galatasaray, Okan Buruk ile yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı...

Bu akşam evinde Pendikspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, maç öncesinde 87 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı...

Okan Buruk ve öğrencileri son olarak zorlu Alanyaspor deplasmanından 4-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı...

TEK HEDEF SÜPER LİG

Sezon başında iyi bir performans göstererek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Cimbom, A grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gerilemişti.

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