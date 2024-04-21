Son dakika Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Süper Lig’de yılın transfer çalımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk ipini göğüsleyip doğrudan Devler Ligi'ne kalma planları yapan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ancak başaramadığı dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...