Giriş Tarihi: 12.02.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
20:33
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'a İtalyan yıldız! Taraftarın sevgilisi olacak...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn'ü kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sezon sonu için de hedeflerini şimdiden belirledi. Cimbom, İtalyan devinde forma giyen yıldız oyuncu için harekete geçti. Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız ismi transfer etmek istiyor. İşte o isim ve tüm detaylar...