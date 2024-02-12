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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'a İtalyan yıldız! Taraftarın sevgilisi olacak...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 20:33

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'a İtalyan yıldız! Taraftarın sevgilisi olacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn'ü kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sezon sonu için de hedeflerini şimdiden belirledi. Cimbom, İtalyan devinde forma giyen yıldız oyuncu için harekete geçti. Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız ismi transfer etmek istiyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’a İtalyan yıldız! Taraftarın sevgilisi olacak...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’a İtalyan yıldız! Taraftarın sevgilisi olacak...

Devre arası transfer döneminde Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn'ü kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sezon sonu için de hedeflerini şimdiden belirledi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’a İtalyan yıldız! Taraftarın sevgilisi olacak...

Cimbom, İtalyan devinde forma giyen yıldız oyuncu için harekete geçti. Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız ismi transfer etmek istiyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’a İtalyan yıldız! Taraftarın sevgilisi olacak...

Galatasaray, devre arası transferlerini yaptı. Cimbom, ilk başta Angelino'dan boşalan sol bek mevkisine Derrich Köhn'ü getirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’a İtalyan yıldız! Taraftarın sevgilisi olacak...

Sonra ise sarı-kırmızılı ekip, Boey'in yerine Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Son olarak da Aslan, Cedric Bakambu yerine Carlos Vinicius'u transfer etti.

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