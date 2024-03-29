Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan çok konuşulacak transfer! Okan Buruk o yıldızı açıkladı...
Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 08:56

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan çok konuşulacak transfer! Okan Buruk o yıldızı açıkladı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan yeni sezon için transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitme durumunda kadrosunu daha güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, yeni yıldızını Portekiz'de buldu. İşte Okan Buruk'un da açıkladığı o isim ve transferin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan çok konuşulacak transfer! Okan Buruk o yıldızı açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan çok konuşulacak transfer! Okan Buruk o yıldızı açıkladı...

Yeni sezon için transfer girişimlerine şimdiden başlayan yönetim, Okan Buruk'un raporu ve istediği oyuncular doğrultusunda harekete geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan çok konuşulacak transfer! Okan Buruk o yıldızı açıkladı...

Cimbom, deneyimli hocanın takımda görmek istediği Portekizli yıldız için kolları sıvadı. İşte Galatasaray'da transfer gündemine gelen o yıldız isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan çok konuşulacak transfer! Okan Buruk o yıldızı açıkladı...

HATAYSPOR MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan çok konuşulacak transfer! Okan Buruk o yıldızı açıkladı...

CİMBOM'DAN PORTEKİZLİ YILDIZ HAMLESİ

Sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, bomba bir yıldızı daha transfer listesine aldı.

SON DAKİKA