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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan transferde ters köşe! Beşiktaş alıyor derken...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 13:06

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan transferde ters köşe! Beşiktaş alıyor derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de deplasmanda son maçında Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, zirve yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yakaladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, adı Beşiktaş ile de anılan yıldız oyuncu ile görüşme yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan transferde ters köşe! Beşiktaş alıyor derken...

Trendyol Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezon da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı şampiyonluk yarışı için mücadele veriyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan transferde ters köşe! Beşiktaş alıyor derken...

Ligde Trabzonspor'u 5-1'lik galibiyetle geçen sarı-kırmızılı takım bu hafta İstanbulspor'u konuk edecek.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan transferde ters köşe! Beşiktaş alıyor derken...

Tecrübeli teknik adam Okan Buruk ile ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren sarı-kırmızılı takım, grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne geriledi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan transferde ters köşe! Beşiktaş alıyor derken...

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE YOĞUN MESAİ

Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde finale gitmeyi hedefliyor. Kadrosunu bu yönde güçlendirmek isteyen yönetim, ara transfer döneminde de yoğun mesai harcıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan transferde ters köşe! Beşiktaş alıyor derken...

Takımdaki yıldız oyuncularına teklif alan Aslan'da aynı zamanda transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

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