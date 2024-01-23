Giriş Tarihi: 23.01.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
13:06
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan transferde ters köşe! Beşiktaş alıyor derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de deplasmanda son maçında Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, zirve yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yakaladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, adı Beşiktaş ile de anılan yıldız oyuncu ile görüşme yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...