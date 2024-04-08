Giriş Tarihi: 08.04.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
18:48
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yüzyılın transferini yapıyor! Taraftarın dev rüyası gerçek oluyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, liderlik koltuğunda yer alıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, taraftarının rüyasını geçekleştirmek için yüzyılın transferine imza atmayı hedefliyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...