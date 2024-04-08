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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yüzyılın transferini yapıyor! Taraftarın dev rüyası gerçek oluyor...
Giriş Tarihi: 08.04.2024 18:47 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 18:48

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yüzyılın transferini yapıyor! Taraftarın dev rüyası gerçek oluyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, liderlik koltuğunda yer alıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, taraftarının rüyasını geçekleştirmek için yüzyılın transferine imza atmayı hedefliyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yüzyılın transferini yapıyor! Taraftarın dev rüyası gerçek oluyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, liderlik koltuğunda yer alıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, taraftarının rüyasını geçekleştirmek için yüzyılın transferine imza atmayı hedefliyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yüzyılın transferini yapıyor! Taraftarın dev rüyası gerçek oluyor...

Trendyol Süper Lig'de sezona tecrübeli teknik direktör Okan Buruk ile devam kararı ile başlayan son şampiyon Galatasaray, liderlik koltuğunda yer alıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yüzyılın transferini yapıyor! Taraftarın dev rüyası gerçek oluyor...

Son olarak evinde Hatayspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, zorlu 90 dakikadan 1-0 galip ayrılan taraf olmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yüzyılın transferini yapıyor! Taraftarın dev rüyası gerçek oluyor...

Bu skorla beraber puanını 84'e yükselten Cimbom, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan üstünde 1. sırada yer alıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yüzyılın transferini yapıyor! Taraftarın dev rüyası gerçek oluyor...

FLAŞ SÜPER KUPA OLAYLARI

Ayrıca Cimbom son Süper Lig şampiyonlu sıfatı ile Süper Kupa maçında son Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile karşılaştı.

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