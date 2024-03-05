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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer! Cimbom yeni dünya yıldızını buldu...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:01

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a 70 milyon Euro'luk transfer! Cimbom yeni dünya yıldızını buldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, en yakın rakibinin 2 puan üstünde 1. sırada yer alıyor. Yaz transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekip, duyanları şaşkına çevirecek o dünya yıldızını bedavaya getirmek için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk transfer! Cimbom yeni dünya yıldızını buldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, en yakın rakibinin 2 puan üstünde 1. sırada yer alıyor. Yaz transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekip, duyanları şaşkına çevirecek o dünya yıldızını bedavaya getirmek için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk transfer! Cimbom yeni dünya yıldızını buldu...

Trendyol Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu yıl da ipi göğüslemek istiyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk transfer! Cimbom yeni dünya yıldızını buldu...

Son olarak zorlu Beşiktaş deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılı ekip, 2. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk transfer! Cimbom yeni dünya yıldızını buldu...

Bu skorla beraber puanını toplamda 75'e yükselten Cimbom, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk transfer! Cimbom yeni dünya yıldızını buldu...

Ayrıca Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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