Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk transfer! Cimbom yeni dünya yıldızını buldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, en yakın rakibinin 2 puan üstünde 1. sırada yer alıyor. Yaz transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekip, duyanları şaşkına çevirecek o dünya yıldızını bedavaya getirmek için çalışmalara başladı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...