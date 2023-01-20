Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:20

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Mauro Icardi ve Haris Seferovic...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Yaz transfer döneminin şampiyonu olan Cimbom, bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da Mauro Icardi transferiyle ilgili olay bir gelişme yaşanırken, takımdan ayrılacak olan Haris Seferovic'in yerine alınacak golcü de belli oldu. İşte Galatasaray'da bomba gelişmelere dair tüm detaylar...