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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Mauro Icardi ve Haris Seferovic...
Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:20

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da bombalar peş peşe! Mauro Icardi ve Haris Seferovic...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Yaz transfer döneminin şampiyonu olan Cimbom, bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da Mauro Icardi transferiyle ilgili olay bir gelişme yaşanırken, takımdan ayrılacak olan Haris Seferovic'in yerine alınacak golcü de belli oldu. İşte Galatasaray'da bomba gelişmelere dair tüm detaylar...

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MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da bombalar peş peşe! Mauro Icardi ve Haris Seferovic...

Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçını kazarak lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da bombalar peş peşe! Mauro Icardi ve Haris Seferovic...

Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, daha güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da bombalar peş peşe! Mauro Icardi ve Haris Seferovic...

Yaz transfer döneminin şampiyonu olan Cimbom, bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da bombalar peş peşe! Mauro Icardi ve Haris Seferovic...

Galatasaray'da Mauro Icardi transferiyle ilgili olay bir gelişme yaşanırken, takımdan ayrılacak olan Haris Seferovic'in yerine alınacak golcü de belli oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da bombalar peş peşe! Mauro Icardi ve Haris Seferovic...

İşte Galatasaray'da bomba gelişmelere dair tüm detaylar...

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