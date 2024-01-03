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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da şoke eden ayrılık! "Adaptasyon problemi yaşıyor"
Giriş Tarihi: 03.01.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 22:40

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da şoke eden ayrılık! "Adaptasyon problemi yaşıyor"

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle taraftarını bir hayli heyecanlandıran Galatasaray'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcunun İtalya'ya gideceği iddia edildi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da şoke eden ayrılık! Adaptasyon problemi yaşıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle taraftarını bir hayli heyecanlandıran Galatasaray'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcunun İtalya'ya gideceği iddia edildi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da şoke eden ayrılık! Adaptasyon problemi yaşıyor

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, 17 hafta sonunda topladığı 44 puanla 2. sırada yer alıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da şoke eden ayrılık! Adaptasyon problemi yaşıyor

Ayrıca bu sezon Avrupa'da da mücadele eden temsilcimiz, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle başarı hedefliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da şoke eden ayrılık! Adaptasyon problemi yaşıyor

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin bonservisini alan Aslan, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da şoke eden ayrılık! Adaptasyon problemi yaşıyor

Galatasaray ayrıca Wilfried Zaha, Tete, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Angelino, Cedric Bakambu ve Davinson Sanchez gibi isimlerle kadrosunu daha da güçlendirdi.

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