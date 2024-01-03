Giriş Tarihi: 03.01.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
22:40
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da şoke eden ayrılık! "Adaptasyon problemi yaşıyor"
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle taraftarını bir hayli heyecanlandıran Galatasaray'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcunun İtalya'ya gideceği iddia edildi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...