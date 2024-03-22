Giriş Tarihi: 22.03.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
01:10
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da geniş yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızı önümüzdeki yaz transfer döneminde renklerine bağlamak üzere. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...