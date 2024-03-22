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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak
Giriş Tarihi: 22.03.2024 01:09 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 01:10

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da geniş yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızı önümüzdeki yaz transfer döneminde renklerine bağlamak üzere. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da geniş yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızı önümüzdeki yaz transfer döneminde renklerine bağlamak üzere. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak

Trendyol Süper Lig'de sezona bomba gibi başlayan Galatasaray, 24. şampiyonluğuna uzanmanın planlarını yapıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak

Son olarak Kasımpaşa deplasmanına konuk olsan sarı-kırmızılılar, zorlu maçtan 4-3 galip ayrılmayı bildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak

Bu skorla beraber puanını 81 yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan yılın transferi! Devre arasında olmadı yazın olacak

Okan Buruk ve öğrencileri milli aranın ardından 31. haftada evinde Volkan Demirel önderliğindeki Hatayspor'u konuk edecek.

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