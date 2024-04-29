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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın göz bebeğine astronomik teklif! 37.5 milyon Euro maaş kazanacak
Giriş Tarihi: 29.04.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 20:18

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın göz bebeğine astronomik teklif! 37.5 milyon Euro maaş kazanacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, son olarak Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma bu sezon birçok maç kazandıran dünyaca ünlü yıldıza Suudi Arabistan devinden gelen astronomik maaş teklifi duyanları şaşkına çevirdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın göz bebeğine astronomik teklif! 37.5 milyon Euro maaş kazanacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, son olarak Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma bu sezon birçok maç kazandıran dünyaca ünlü yıldıza Suudi Arabistan devinden gelen astronomik maaş teklifi duyanları şaşkına çevirdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın göz bebeğine astronomik teklif! 37.5 milyon Euro maaş kazanacak

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezona da şampiyonluk parolası ile oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın göz bebeğine astronomik teklif! 37.5 milyon Euro maaş kazanacak

Liderlik yarışında uzun süre Fenerbahçe'nin gerisinde 2. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, koltuğu devralarak en büyük şampiyon adayı oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın göz bebeğine astronomik teklif! 37.5 milyon Euro maaş kazanacak

Son olarak zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Okan Buruk ve öğrencileri, sahadan 3-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın göz bebeğine astronomik teklif! 37.5 milyon Euro maaş kazanacak

Bu skorla beraber toplam puanını 93'e çıkartan Aslan, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor.

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