Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın göz bebeğine astronomik teklif! 37.5 milyon Euro maaş kazanacak

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, son olarak Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma bu sezon birçok maç kazandıran dünyaca ünlü yıldıza Suudi Arabistan devinden gelen astronomik maaş teklifi duyanları şaşkına çevirdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...