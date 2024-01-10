Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: İtalyan deviyle flaş takas! Yeni kaleci ve Abdülkerim Bardakcı...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 13:36

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İtalyan deviyle flaş takas! Yeni kaleci ve Abdülkerim Bardakcı...

Son dakika Galatasaray haberi: Bu sezon da Süper Lig'de şampiyon olmak ve Avrupa Ligi'nde büyük başarı yakalamak isteyen Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor... 2024'te 24. şampiyonluğu ilan etmek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı. Cimbom; İtalyan devinin kalecisine talip olurken, o ekip de Abdülkerim Bardakcı için devreye girdi. İşte yılın en çok konuşulacak transfer hamlesine dair tüm detaylar...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: İtalyan deviyle flaş takas! Yeni kaleci ve Abdülkerim Bardakcı...

Bu sezon da Süper Lig'de şampiyon olmak ve Avrupa Ligi'nde büyük başarı yakalamak isteyen Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İtalyan deviyle flaş takas! Yeni kaleci ve Abdülkerim Bardakcı...

2024'te 24. şampiyonluğu ilan etmek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: İtalyan deviyle flaş takas! Yeni kaleci ve Abdülkerim Bardakcı...

Cimbom; İtalyan devinin kalecisine talip olurken, o ekip de Abdülkerim Bardakcı için devreye girdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İtalyan deviyle flaş takas! Yeni kaleci ve Abdülkerim Bardakcı...

İşte yılın en çok konuşulacak transfer hamlesine dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İtalyan deviyle flaş takas! Yeni kaleci ve Abdülkerim Bardakcı...

İLK OLARAK MILAN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla alkış toplayan ve Konya maçında attığı iki golle takıma önemli bir 3 puan kazandıran Abdülkerim Bardakcı ile Milan'ın ciddi şekilde ilgilendiği öğrenilmişti.

SON DAKİKA