Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
13:36
Son dakika Galatasaray transfer haberi: İtalyan deviyle flaş takas! Yeni kaleci ve Abdülkerim Bardakcı...
Son dakika Galatasaray haberi: Bu sezon da Süper Lig'de şampiyon olmak ve Avrupa Ligi'nde büyük başarı yakalamak isteyen Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor... 2024'te 24. şampiyonluğu ilan etmek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı. Cimbom; İtalyan devinin kalecisine talip olurken, o ekip de Abdülkerim Bardakcı için devreye girdi. İşte yılın en çok konuşulacak transfer hamlesine dair tüm detaylar...