Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
16:13
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Rıdvan Yılmaz'dan flaş talep! "Gelirim ama..."
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, sol bek transferi için düğmeye bastı. Angelino'ya veda etmeye hazırlanan Cimbom, Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı. Milli oyuncu, Galatasaray'a gelmek için bir şart koştu. İşte tüm detaylar...