Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Rıdvan Yılmaz'dan flaş talep! "Gelirim ama..."
Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 16:13

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Rıdvan Yılmaz'dan flaş talep! "Gelirim ama..."

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, sol bek transferi için düğmeye bastı. Angelino'ya veda etmeye hazırlanan Cimbom, Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı. Milli oyuncu, Galatasaray'a gelmek için bir şart koştu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Rıdvan Yılmaz’dan flaş talep! Gelirim ama...

Trendyol Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Rıdvan Yılmaz’dan flaş talep! Gelirim ama...

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, sol bek transferi için düğmeye bastı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Rıdvan Yılmaz’dan flaş talep! Gelirim ama...

Angelino'ya veda etmeye hazırlanan Cimbom, Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Rıdvan Yılmaz’dan flaş talep! Gelirim ama...

Milli oyuncu, Galatasaray'a gelmek için bir şart koştu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Rıdvan Yılmaz’dan flaş talep! Gelirim ama...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA