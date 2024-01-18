Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
13:23
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma tamam! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...
Son dakika Galatasaray transferi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, 10 numara transferi için harekete geçti. Sol bek transferi için de arayışlarını sürdüren Cimbom'un 10 numara transferi için yıldız isimle anlaştığı duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...