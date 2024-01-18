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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma tamam! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 13:23

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma tamam! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...

Son dakika Galatasaray transferi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, 10 numara transferi için harekete geçti. Sol bek transferi için de arayışlarını sürdüren Cimbom'un 10 numara transferi için yıldız isimle anlaştığı duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma tamam! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma tamam! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası...

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, 10 numara transferi için harekete geçti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma tamam! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası...

Sol bek transferi için de arayışlarını sürdüren Cimbom'un 10 numara transferi için yıldız isimle anlaştığı duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma tamam! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası...

SOL BEKE 2 ADAY

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda sol bek için Rıdvan Yılmaz ve Berkay Yılmaz gündeme geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve anlaşma tamam! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası...

İSKOÇLAR AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Yönetim, Rangers'tan Rıdvan Yılmaz için görüşme yapsa da İskoç ekibi ayrılığa çok sıcak bakmıyor. Rıdvan'ın Avrupa liglerinden talipleri de var.

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