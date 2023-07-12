Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Aslan'ın 4. bombası! Transferler bir bir bitiyor...
Giriş Tarihi: 12.07.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 07:12

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Aslan'ın 4. bombası! Transferler bir bir bitiyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelece sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurarak başarılar elde etmek isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Transfer arayışlarını sürdüren Cimbom, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor. Icardi, Paredes ve Angelino transferlerinde anlaşma sağlayan Aslan, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katıyor. İşte dev operasyona dair tüm detaylar...

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Aslan’ın 4. bombası! Transferler bir bir bitiyor...

Süper Lig'de gelece sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Aslan’ın 4. bombası! Transferler bir bir bitiyor...

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurarak başarılar elde etmek isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Aslan’ın 4. bombası! Transferler bir bir bitiyor...

Transfer arayışlarını sürdüren Cimbom, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Aslan’ın 4. bombası! Transferler bir bir bitiyor...

Icardi, Paredes ve Angelino transferlerinde anlaşma sağlayan Aslan, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katıyor. İşte dev operasyona dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Aslan’ın 4. bombası! Transferler bir bir bitiyor...

BOMBALAR PEŞ PEŞE

Transferde hızını artıran Galatasaray, dün çifte bomba patlattı.

SON DAKİKA