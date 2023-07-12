Giriş Tarihi: 12.07.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 07:12

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Aslan'ın 4. bombası! Transferler bir bir bitiyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelece sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurarak başarılar elde etmek isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Transfer arayışlarını sürdüren Cimbom, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor. Icardi, Paredes ve Angelino transferlerinde anlaşma sağlayan Aslan, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katıyor. İşte dev operasyona dair tüm detaylar...