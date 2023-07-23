Giriş Tarihi: 23.07.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 13:20

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve yılın bombası patlıyor! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da büyük başarılar yakalamak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Halil Dervişoğlu ve Angelino transferlerinin ardından Cedric Bakambu transferini de açıklayan Cimbom, transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Icardi için de gün sayan Galatasaray, 10 numaraya yıldız ismi getirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...