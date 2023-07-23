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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve yılın bombası patlıyor! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...
Giriş Tarihi: 23.07.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 13:20

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve yılın bombası patlıyor! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da büyük başarılar yakalamak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Halil Dervişoğlu ve Angelino transferlerinin ardından Cedric Bakambu transferini de açıklayan Cimbom, transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Icardi için de gün sayan Galatasaray, 10 numaraya yıldız ismi getirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve yılın bombası patlıyor! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve yılın bombası patlıyor! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası...

Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da büyük başarılar yakalamak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve yılın bombası patlıyor! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası...

Halil Dervişoğlu ve Angelino transferlerinin ardından Cedric Bakambu transferini de açıklayan Cimbom, transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve yılın bombası patlıyor! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası...

Icardi için de gün sayan Galatasaray, 10 numaraya yıldız ismi getirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve yılın bombası patlıyor! İşte Aslan’ın yeni 10 numarası...

Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile 25 Temmuz Salı günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesinde çalışmalarına devam ediyor.

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