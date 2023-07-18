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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yok artık dedirten transfer! Dünya yıldızı Cimbom'a...
Giriş Tarihi: 18.07.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 10:12

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yok artık dedirten transfer! Dünya yıldızı Cimbom'a...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, birçok isimle görüşmelerini sürdürürken, gündeme gelen isim yok artık dedirtti. Galatasaray'ın gündemine gelen dünyaca ünlü yıldızın menajerinin ise İstanbul'da olduğu belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yok artık dedirten transfer! Dünya yıldızı Cimbom’a...

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yok artık dedirten transfer! Dünya yıldızı Cimbom’a...

Önümüzdeki sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yok artık dedirten transfer! Dünya yıldızı Cimbom’a...

Cimbom, birçok isimle görüşmelerini sürdürürken, gündeme gelen isim yok artık dedirtti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yok artık dedirten transfer! Dünya yıldızı Cimbom’a...

Galatasaray'ın gündemine gelen dünyaca ünlü yıldızın menajerinin ise İstanbul'da olduğu belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yok artık dedirten transfer! Dünya yıldızı Cimbom’a...

TAARRUZ BAŞLADI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde taarruza geçti.

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