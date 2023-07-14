Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Angelino sonrası Galatasaray’dan 2. bomba! Kimsenin beklemediği transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sol bek sorunun Angelino ile çözen sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcuyu Leipzig'ten 1 yıllığına kiralamıştı. Mauro Icardi transferini bitirmek üzere olan ve adeta gün sayan sarı-kırmızılılar, Leandro Paredes için Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle büyük şok yaşamıştı. Bu gelişmeler sonrası Galatasaray, transferde 2. bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, sürpriz transferi bitirmek için ilk somut adımı attı. İşte tüm ayrıntılar...