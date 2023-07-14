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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Angelino sonrası Galatasaray'dan 2. bomba! Kimsenin beklemediği transfer...
Giriş Tarihi: 14.07.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 08:41

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Angelino sonrası Galatasaray'dan 2. bomba! Kimsenin beklemediği transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sol bek sorunun Angelino ile çözen sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcuyu Leipzig'ten 1 yıllığına kiralamıştı. Mauro Icardi transferini bitirmek üzere olan ve adeta gün sayan sarı-kırmızılılar, Leandro Paredes için Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle büyük şok yaşamıştı. Bu gelişmeler sonrası Galatasaray, transferde 2. bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, sürpriz transferi bitirmek için ilk somut adımı attı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Angelino sonrası Galatasaray’dan 2. bomba! Kimsenin beklemediği transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sol bek sorunun Angelino ile çözen sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcuyu Leipzig'ten 1 yıllığına kiralamıştı. Mauro Icardi transferini bitirmek üzere olan ve adeta gün sayan sarı-kırmızılılar, Leandro Paredes için Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle büyük şok yaşamıştı. Bu gelişmeler sonrası Galatasaray, transferde 2. bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, sürpriz transferi bitirmek için ilk somut adımı attı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Angelino sonrası Galatasaray’dan 2. bomba! Kimsenin beklemediği transfer...

Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfere yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Angelino sonrası Galatasaray’dan 2. bomba! Kimsenin beklemediği transfer...

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, sezonun ilk transferini Angelino ile yapmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Angelino sonrası Galatasaray’dan 2. bomba! Kimsenin beklemediği transfer...

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beki Alman ekibi Leipzig'ten 1 yıllığına kiraladığını duyurmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Angelino sonrası Galatasaray’dan 2. bomba! Kimsenin beklemediği transfer...

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

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