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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Arda Turan'a flaş teklif! Geri dönüyor... Diagne ve Semih Kaya'ya talip çıktı; Sekou Mara, Marcao, Mostafa Mohamed, Yanis Hamache
Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 10:38

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Arda Turan'a flaş teklif! Geri dönüyor... Diagne ve Semih Kaya'ya talip çıktı; Sekou Mara, Marcao, Mostafa Mohamed, Yanis Hamache

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray'da futbolu bırakıp bırakmayacağı belirsiz olan Arda Turan'a flaş bir teklif geldi. Semih Kaya ve Mbaye Diagne'ye sürpriz teklifler gelirken, savunmanın en önemli ismi Marcao transfere dair kararını verdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Mostafa Mohamed'in satışıyla transferde bütçe oluşturmayı hedefliyor. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Arda Turan’a flaş teklif! Geri dönüyor... Diagne ve Semih Kaya’ya talip çıktı; Sekou Mara, Marcao, Mostafa Mohamed, Yanis Hamache

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray'da futbolu bırakıp bırakmayacağı belirsiz olan Arda Turan'a flaş bir teklif geldi. Semih Kaya ve Mbaye Diagne'ye sürpriz teklifler gelirken, savunmanın en önemli ismi Marcao transfere dair kararını verdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Mostafa Mohamed'in satışıyla transferde bütçe oluşturmayı hedefliyor. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Arda Turan’a flaş teklif! Geri dönüyor... Diagne ve Semih Kaya’ya talip çıktı; Sekou Mara, Marcao, Mostafa Mohamed, Yanis Hamache

SEMİH KAYA SÜPER LİG'DE KALIYOR

Galatasaray'a devre arasında transfer olan ve sözleşmesi sezon sonu itibariyle sona eren Semih Kaya'nın yeni adresi netleşti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Arda Turan’a flaş teklif! Geri dönüyor... Diagne ve Semih Kaya’ya talip çıktı; Sekou Mara, Marcao, Mostafa Mohamed, Yanis Hamache

Semih için Ümraniyespor'un devreye gireceği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig 'e yükselen İstanbul ekibinin, tecrübeli bir savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimler yaptığı bilgisine ulaşıldı. (Fanatik)

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Arda Turan’a flaş teklif! Geri dönüyor... Diagne ve Semih Kaya’ya talip çıktı; Sekou Mara, Marcao, Mostafa Mohamed, Yanis Hamache

DIAGNE'YE TALİP VAR

Bu sezon Galatasaray 'da 22 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki Mbaye Diagne'ye talip var.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Arda Turan’a flaş teklif! Geri dönüyor... Diagne ve Semih Kaya’ya talip çıktı; Sekou Mara, Marcao, Mostafa Mohamed, Yanis Hamache

Tecrübeli oyuncu için İtalya'dan birkaç takımın devreye girdiği belirtildi. (Fanatik)

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