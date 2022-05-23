Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray'da futbolu bırakıp bırakmayacağı belirsiz olan Arda Turan'a flaş bir teklif geldi. Semih Kaya ve Mbaye Diagne'ye sürpriz teklifler gelirken, savunmanın en önemli ismi Marcao transfere dair kararını verdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Mostafa Mohamed'in satışıyla transferde bütçe oluşturmayı hedefliyor. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...